Magill ile Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth'un ABD Kongresinde antisemitizm, "Yahudi soykırımı" gibi konulara dair soruları yanıtlamalarının ardından bu rektörlerin istifası için yoğun baskı yapıldı.

İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Magill, eleştirilerin ve baskıların ardından istifa etti.

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından biri Apollo Global Management özel sermaye şirketinin Üst Yöneticisi ve Pensilvanya Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesinin Danışma Kurulu Başkanı Marc Rowan, söz konusu baskı sürecinde öne çıkan isim oldu.

Rowan, Leon Black ve Joshua Harris tarafından 1990'da kurulan Apollo, dünyanın en büyük alternatif yatırım fonlarından biri ve 350 milyar dolarlık bir varlığı kontrol ediyor.

Rowan ve Harris, ABD'deki en varlıklı kişiler arasında yer alırken, Bloomberg'in Ağustos 2021'deki tahminlerine göre, Harris'in net varlığı 7,27, Rowan'ın varlığı da 5,74 milyar dolar.

Üniversitenin en büyük bağışçılarından biri olarak da bilinen Rowan'ın şimdiye kadar üniversiteye bağışladığı miktarın en az 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Rowan'ın İsrail lobisi kuruluşlarının en büyük bağışçı ve destekçilerinden de biri olduğu biliniyor.

Rowan'ın adı, ABD basınında, Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ve İsrail İçin Demokratik Çoğunluk adlı kuruluşların da dahil olduğu lobi gruplarının, İsrail'e para ve silah gönderilmesi için ABD'li siyasileri markaja alan ekiptekilerden biri olarak geçiyor.

Bu kapsamda lobi gruplarına bağışta bulunan bazı milyarderlerin isimleri de öne çıkıyor. Bu isimler arasında, New England Patriots ve Kraft Group Üst Yöneticisi Robert Kraft, Apollo Üst Yöneticisi Rowan, risk sermayedarı Gary Lauder, koruma fonu yöneticileri Daniel Loeb ve Paul Singer, Home Depot kurucularından ve İsrail Demokrasi Enstitüsü kurucu başkanı Bernard Marcus yer alıyor.

Ayrıca Rowan, İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi tarafından dünyada 2021'in en etkili 50 Yahudisinin yayımlandığı listede Apollo'nun kurucularından Harris ile 31'inci sırada yer aldı.

AIPAC'ın bazı etkinliklerinde ve komitelerinde yer alan Rowan, United Jewish Appeal (UJA) New York Federasyonu'nun da yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. UJA, tüm dünyadaki ve New York'taki Yahudilerin himaye edilmesi üzerine çalışıyor.

UJA'nın 5 Aralık'ta düzenlenen ve Rowan'ın da konuşmacı olarak katıldığı bağış etkinliğinde 45 milyon dolar toplandı.

Rowan'ın da öncülük ettiği UJA'nın 6 Kasım'da New York'ta düzenlenen "İsrail'le dayanışma" adlı yürüyüşünde de 150 milyon dolar bağış toplandı.

Mali ve siyasi açıdan ABD'de etkili önde gelen isimlerden Rowan, Magill'in 22-24 Eylül'de Filistin edebiyat festivalini iptal etmeyi reddetmesi ve ABD Kongresi'ndeki ifadeleri üzerine bağışçıları, Magill istifa edinceye kadar üniversiteden desteklerini kesmeye çağırdı.

Ayrıca Rowan'ın Magill'in istifa etmesini talep etmesinin ardından pek çok önde gelen isim, bağışlarını sonlandırma konusunda ona katıldı.

AA