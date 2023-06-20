Anadolu Ajansı (AA), bu yıl 3,5 milyonun üzerinde adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ÖSYM'nin uyguladığı sınav güvenlik önlemlerini Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'daki ekipleriyle dakika dakika takip etti.

AA