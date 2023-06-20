20.06.2023

AA, ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü "yüksek güvenlikli sınav operasyonu"nu adım adım görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), bu yıl 3,5 milyonun üzerinde adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ÖSYM'nin uyguladığı sınav güvenlik önlemlerini Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'daki ekipleriyle dakika dakika takip etti.