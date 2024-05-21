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OpenAI'ın yeni yapay zeka asistanında kullandığı ses hangi ünlüye benziyor?
OpenAI X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ChatGPT ile sohbet etmek için sunulan seslendirme seçeneklerinden "Sky"a erişimin duraklatılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
#OpenAI X sosyal medya
#Yapay zeka
21.05.2024 - 16:03
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