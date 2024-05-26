Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, savaşın son bulmasını istedi ve yakınlarının evlerine dönmesi için bunun tek yol olduğunu belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail bombardımanında ölen esirlerin fotoğraflarını yayınlamasının ardından esirlerin aileleri Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi.

Aileler adına okunan basın açıklamasında, esirlerin evlerine dönmesinin tek yolunun savaşın sona ermesi olduğu ve yapılan son kamuoyu yoklamasında da İsraillilerin çoğunun savaşın bitmesini desteklediği ifade edildi.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine, "halkın sesini dinleyin, zira onlara vekaleten yönetim koltuğunda oturuyorsunuz." diye seslenildi.

Bir esir yakını ise basın toplantısında, "Hükümet, Hamas ile şimdi anlaşma yapmazsa, esirler evlerine dönmeden savaş bitecek ve onları sonsuza kadar kaybedeceğiz. İsrailliler, her şeyden önce esirlerin evlerine döndüğünü görmek istiyor. Tarih her birinizi yargılayacak. Onları (esirleri) ihmal etme suçuna ortak olmayın ve sevdiklerimizin canlarını kurtarmayı ve buraya getirmeyi seçin." diye konuştu.

İsrailli esirlerin yakınları, haftalardır Hamas ile esir takası anlaşması imzalanması talebiyle gösteri düzenliyor.

