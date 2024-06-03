İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve yoğun kuşatması devam ederken Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı sakinleri, İsrail ordusunun bölgeye yaklaşık 20 gün süren saldırılarının ardından çekilmesiyle evlerine dönmeye başladı.

İsrail ordusu, Cibaliye'den çekilirken arkasında yanmış ve yıkılmış evler, enkaz altında cesetler, tahrip edilmiş yollar, sokaklar ile altyapı bıraktı ve kampın çehresini, sakinlerinin bile tanıyamayacağı kadar değiştirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.