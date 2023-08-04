Doğal Hayatı Koruma Vakfının yayımladığı "Denizlerdeki Plastik Kirliliğinin Denizel Türler, Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistemler Üzerindeki Etkileri" adlı raporda yer alan bilgilere göre, her yıl 19 ila 23 milyon ton plastik atık denizlere bırakılırken denizlerdeki kirliliğin yüzde 60'ından fazlasını tek kullanımlık plastikler oluşturuyor.

Plastik üretimindeki artışın devam etmesi durumunda 2050'ye kadar denizlere karışan makroplastik miktarında 4 kat; 2100 yılına kadar mikroplastik miktarında 50 kat artış meydana geleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle suları kirleten mikroplastik kaynaklarıyla ilgili araştırmalar çevre sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

AA