Londra'da yabancı güvenlik görevlilerinden seçmene "Türkçe" sıcak karşılama
İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy vermeye gelen vatandaşları, seçim merkezinin girişinde Türkçe konuşan Afrika kökenli İngiliz güvenlik görevlileri karşıladı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy vermeye gelen vatandaşları, seçim merkezinin girişinde Türkçe konuşan Afrika kökenli İngiliz güvenlik görevlileri karşıladı.