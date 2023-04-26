Hem dünyada hem de Türkiye'de kadınların havacılık sektörüne olan ilgisi gün geçtikçe artmaya devam ederken kadınlar kabin memurluğunun yanı sıra pilotluğa da yoğun ilgi gösteriyor.

Diğer hava yolu şirketlerinde olduğu gibi THY'de çalışan kadın pilot sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Bayrak taşıyıcı şirkette yer alan 329 kadın pilottan birisi müzisyenlik yaparken pilot olmayı seçen 38 yaşındaki Belgin Ayhan.

Ayhan, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olmasına rağmen ilk önce müzisyen olmaya karar verdi. Çeşitli orkestralarda yan flüt çalan Ayhan, müzikten para kazanırken 2014 yılında sosyal medyada THY'nin "yetiştirmek üzere 2'nci pilot aday adayı" ilanını gördü.

Yüksek lisans yaptığı sırada bu ilana başvuran, aldığı eğitimin ardından pilot olan Ayhan, 2017'den beri geniş gövdeli ve uzun menzilli uçuşlarda görev yapıyor.

Belgin Ayhan, pilotluk ilanına sektörü bilen hava trafik kontrolörü bir arkadaşıyla yaptığı uzun istişareler sonucunda başvurduğu söyledi.

O dönemde profesyonel olarak müzikle uğraştığını belirten Ayhan, "Beni hem sanattan uzak koymayacak hem de yapabileceğim bir iş mi?' diye yaptığımız istişareler sonucu ilana başvurdum. Başvurduktan sonra bu işin bana göre olduğunu ve bu meslekte çok rahat ettiğimi fark ettim. 2015 yılında THY'nin akademisine kabul edildim, 2 yıllık pilotaj eğitiminin sonrasında Airbus 330-350 filolarında uçmaya devam ediyorum." dedi.

- "Pilotluk da sanat gibi"

Ailesinin pilot olma kararını ilk başta şaşkınlıkla karşıladığını aktaran Ayhan, şöyle devam etti:

"'Belgin isterse bu işe de yapar.' diye düşündüler. Çünkü müzikle uğraşmaya ve bu işten para kazanmaya da başlamıştım. Daha sonra bu işe başvuracağımı duyduklarında çok mutlu oldular. Şu anda meslekten artan günlerimi flüt çalarak değerlendiriyorum. Güzel sanatlar lisesinin 35-40 kişilik orkestrasında halen çalmaya devam ediyorum. Pilotluğa alışma dönemim çok keyifli bir süreç oldu. Pilotluk da sanat gibi. 250 tonluk uçağı siz kaldırıyorsunuz, götürüyorsunuz ve emniyetle indirmeye çalışıyorsunuz. Çok heyecanlı bir süreç."

AA