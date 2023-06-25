İSTANBUL AA- Yüzlerce yıldır İstanbul'da ticaretin merkezi Karaköy'deki Perşembe Pazarı'nı taşımak için döneminin en büyük mimari projesi olarak inşa edilen Perpa, ticaret hacminin yanı sıra ilk kez girenler bir yana esnafların bile giriş ve çıkışı öğrenmesinin uzun zaman aldığı, labirente benzeyen karmaşık mimarisiyle ilgi görüyor. Güvenlik sistemlerinden hırdavata, robotik teknolojiden otomotiv sektörüne kadar birçok alanda alıcı ve satıcıyı buluşturan Perpa'da, her 3 katta bir otopark, depo ve dükkanlar yer alıyor. En çok kullanılan giriş kapısı 8. katta olan ve ara katlarına arabayla çıkılabilen bu devasa ticaret kompleksi, 3 kat birden çıkan yürüyen merdiveni gibi sıra dışı özellikleriyle ilk gelenleri şaşırtıyor bir o kadar da zorluyor. Müşteriler, istediği dükkanı, Perpa yönetiminin eleştirileri dikkate alarak geliştirdiği "bina içi navigasyon sistemi" sayesinde bulabiliyor. Ancak dev binadan ayrılmak dükkan bulmak kadar kolay olmuyor.