AA

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Kudüs'te insanlar süpermarketlere koşarak temel gıda ve ihtiyaç maddelerini stoklamaya başladı. Marketlerde raflar boşalırken, sepetler doldu, kasalarda uzun kuyruklar oluştu. Doğu Kudüs ve Batı Kudüs'te yüz yüze eğitime ara verilirken, İsrail içindeki diğer kentlerde de uzaktan eğitime geçildi. Şehirdeki çok sayıda işletme gün boyunca kepenklerini açmadı. Batı Kudüs'ün en işlek noktalarından Yafa Caddesi'nde insan hareketliliği azaldı. İsrail polisinin Kudüs'ün iki yakasında da yoğun önlemler aldığı dikkati çekti.