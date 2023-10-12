• Beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren patlayıcı silah

• Beyaz fosfor parçacıkları bomba patladıktan sonra etrafa dağılıyor ve hızla yanmaya başlıyor

FOSFOR BOMBASININ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI

- Fosfor bombası dumanını teneffüs eden kişi havasızlıktan boğuluyor

- Beyaz fosforun yaktığı kişilerin elbiselerinde fazla iz meydana gelmiyor

- Yanma vücut içerisinden cildin altında sürüyor ve ciddi kimyasal yanıklar oluşuyor

- Yanma bir kez başladığında durdurulamıyor

ÇEVREYE ZARARLARI

- Patladıktan sonra yerde yanmaya devam eden beyaz fosfor parçacıkları, yangınlara neden oluyor

- Tarım arazilerini ve su kaynaklarını tehdit edebiliyor

AA