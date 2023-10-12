• Beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren patlayıcı silah
• Beyaz fosfor parçacıkları bomba patladıktan sonra etrafa dağılıyor ve hızla yanmaya başlıyor
FOSFOR BOMBASININ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI
- Fosfor bombası dumanını teneffüs eden kişi havasızlıktan boğuluyor
- Beyaz fosforun yaktığı kişilerin elbiselerinde fazla iz meydana gelmiyor
- Yanma vücut içerisinden cildin altında sürüyor ve ciddi kimyasal yanıklar oluşuyor
- Yanma bir kez başladığında durdurulamıyor
ÇEVREYE ZARARLARI
- Patladıktan sonra yerde yanmaya devam eden beyaz fosfor parçacıkları, yangınlara neden oluyor
- Tarım arazilerini ve su kaynaklarını tehdit edebiliyor
AA