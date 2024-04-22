İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 199. gününde de devam ediyor.

İsrail güçleri, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldı. Saldırı sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.