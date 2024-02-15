İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği hava saldırısında yıkılan binanın enkazı altında kalan en az 2 sivilin bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’e ait İHA'nın, Nebatiye kentine bağlı Mercayun bölgesinde bir binayı güdümlü füze ile hedef aldığı ifade edildi.

Art arda atılan 2 güdümlü füze ile vurulan binada Hüseyin Bercavi ile ailesinden toplamda 5 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kalan 2 kişiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını yürüten sivil savunma ekipleri, yaptıkları açıklamada enkaz altında en az 2 kişinin olduğunu ve bu sayının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Hizbullah mensupları, yıkılan binanın bulunduğu ve arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye basın mensupları dahil kimsenin yaklaşmasına ve çekim yapmasına izin vermedi.

Sadece arama ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu olay bölgesinde, çalışmalar şiddetli yağış nedeniyle yavaş ilerliyor.

İsrail’in dün Lübnan’a başlattığı geniş hava saldırısı

İsrail ordusu, Safed kentindeki Kuzey Komuta Merkezi’ne füze ile düzenlenen saldırının ardından dün Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırıları başlattı.

Saldırılarda Savana beldesinde 2 çocuk ve anneleri ile 2 Hizbullah mensubu öldü.

AA