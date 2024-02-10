Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamlayarak dünyaya döndü. Alper Gezeravcı, Florida'ya indikten sonra uçakla Houston'a geçerek ailesiyle buluştu.
Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın Houston'da ailesiyle buluştuğunu ve sağlık kontrollerinin ardından ülkemize geleceğini bildirdi.
Bakan Kacır "Gurur duy Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.
AA