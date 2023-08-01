Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesindeki maymun, ayı, lemur gibi türlerin sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için çeşitli yöntemler uygulanıyor.
Karpuz, armut, çilek gibi mevsime uygun meyvelerden oluşan buzlu kokteyller hayvanlar tarafından iştahla tüketiliyor.
Ayıların barınağına görevliler tarafından kovalar içinde buzlu meyveler bırakılıyor. Ayılar, buzlu meyveleri havuzun içine taşıyarak havuzda meyve kokteyli yemenin tadını çıkarıyor.
AA