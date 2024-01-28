Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde patlayıcı madde arama köpeği, narkotik madde arama köpeği ve devriye köpeği olarak görev alan köpekler zorlu eğitimleri tamamlıyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda faaliyetlerini sürdüren Köpek Üretim ve Eğitim Merkezi Kıta Komutanlığı, köpeklerin doğumundan emeklilik hayatına kadar eğitimini ve bakımını üstleniyor.

Albay Mert Özeray, Köpek Üretim ve Eğitim Merkezi Kıta Komutanlığı'nın 2000 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın patlayıcı madde arama köpeği, narkotik madde arama köpeği ve devriye köpeği ihtiyacını, üretim, eğitim ve kurs safhalarını icra ederek karşıladığını anlattı.

Köpek yavrularının 1 yaşına kadar patlayıcı madde arama köpeği, narkotik madde arama köpeği ve devriye köpeği olarak eğitim gördüğünü belirten Özeray, şunları kaydetti:

"1 yaştan sonra patlayıcı madde arama köpeği 4 ay, narkotik madde arama köpeklerimiz 3 ay, devriye köpeklerimiz de 2 ay boyunca birliklerinden gelen kursiyer kullanıcılarıyla beraber kursa tertip edilirler ve kursu tamamladıktan sonra birliklerine sevk edilirler."

Köpekler birçok eğitimden geçiyor

Hava Kuvvetleri'ne bağlı üs ve filolarda görev alan köpekler, uzmanlıklarına göre çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor.

Öncelikle köpeğin eğitime uyumlu olup olmadığını öğrenmek için temel itaat eğitimine başvuruluyor. Köpek bu itaat eğitimine olumlu yanıt verirse, sağlayacağı hizmete göre ileri düzey eğitimleri başlıyor.

Bu kapsamda, köpekler 1 yaşını tamladıktan sonra alanlara göre eğitimler başlıyor ve patlayıcı madde arama köpeği 4 ay, narkotik madde arama köpeği 3 ay ve genel maksat (devriye) köpeği ise 2 ay boyunca kursa tabi tutuluyor.

AA