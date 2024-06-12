12.06.2024

Gazze'ye gidecek 2 binden fazla tır Mısır'da bekliyor

İsrail ordusunun devam eden saldırıları ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Gazze Şeridi'ne gitmesi planlanan insani yardım ve ticari ürün taşıyan 2 binden fazla tırın Mısır tarafında beklemek zorunda kaldığı bildirildi.