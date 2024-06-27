Gazze'de Hasaneyn ailesine ait eve saldırı düzenlendi
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları 8 ayı aşkındır aralıksız devam ediyor. İsrail Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiye bölgesinde yer alan Hasaneyn ailesinin evini uyarı yapmadan hedef aldı.
İsrail ordusu Gazze'de Hasaneyn ailesine ait eve saldırı düzenledi
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları 8 ayı aşkındır aralıksız devam ediyor. İsrail Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiye bölgesinde yer alan Hasaneyn ailesinin evini uyarı yapmadan hedef aldı.