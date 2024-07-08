Saldırılar nedeniyle Gazze'nin her bölgesinde gıda, su ve temel ihtiyaçları temin etmekte büyük sıkıntı yaşanıyor. Gazzeli çocuklar, araçlara yüklenen su depolarından temiz su alabilmek için her gün uzak yerlerden gelmek durumunda kalıyorlar.

Gazze Şeridi'ndeki su krizi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle her geçen gün derinleşiyor.

İsrail'in su kuyularını ve altyapıyı bombalaması, ayrıca saldırıların başında aldığı elektrik, su ve yakıt kesintisi kararı sonucunda GazzeŞeridi'ndeki Filistinliler, su kriziyle karşı karşıya bulunuyor.