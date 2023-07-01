Nanterre kentinde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün öldürülmesine tepki gösteren gençler, ülke genelinde aralarında karakol ve okulların da bulunduğu yüzlerce kamu binası ve aracı ateşe verdi, olaylarda 875 kişi de gözaltına alındı

AA