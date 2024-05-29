Paris'te bulunan Ulusal Meclis'te hükümete soru faslı oturumu düzenlendi.

LFI Milletvekili Delogu oturumda, aylardır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerle dayanışma amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Muhalif milletvekilleri, Delogu'yu alkışladı.

Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine oturuma ara verdi.

Fransa'da meclis haberlerini yayımlayan LCP kanalına göre, oturumda Filistin bayrağı açtığı için Delogu'ya 15 gün meclisten men cezası verildi.