Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürüldüğü Paris'in banliyösü Nanterre'de yaşayan Afrika ve Arap kökenli vatandaşlar ülkede kronikleşen polis şiddeti ve ırkçılıktan şikayet ediyor.

AA