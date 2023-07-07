Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen gencin doğduğu banliyödekiler ırkçılıktan şikayetçi
Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürüldüğü Paris'in banliyösü Nanterre'de yaşayan Afrika ve Arap kökenli vatandaşlar ülkede kronikleşen polis şiddeti ve ırkçılıktan şikayet ediyor.
Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürüldüğü Paris'in banliyösü Nanterre'de yaşayan Afrika ve Arap kökenli vatandaşlar ülkede kronikleşen polis şiddeti ve ırkçılıktan şikayet ediyor.