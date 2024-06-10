Deyr Belah kentinde ayakkabı tamir eden Filistinli Nidal Daye, 25 yıldır terzilik yaptığını ancak savaşta dükkanının hedef alındığını ve yıkıldığını belirtti. Daye, savaş şartları ve ambargo sebebiyle bu yıl fiyat artışının daha önceki yıllara göre çok daha fazla olduğunu söyledi.

9 çocuğuyla Gazze'den Deyr Belah'a sığınan Ümmü Muhammed Dayfallah ise giyecek ayakkabı bulamadıkları için kendisinin de çocuklarının da yalın ayak dolaştığını ve ayaklarının zarar gördüğünü ifade ederken Kifah El Asi isimli Gazzeli küçük kız ise yerlerdeki cam kırıkları ve taşlar yüzünden yürürken ayaklarında yaralar açıldığını söyledi.

Nadiye El Asi isimli Filistinli kadın, İsrail saldırıları başladığından beri sokaklarda yalın ayak yürüdüklerini, ayakkabı alacak paralarının olmadığını söyledi. Savaşın sona ermesini temenni eden El Asi, tüm ülke insanlarından yardım beklediklerini belirtti.