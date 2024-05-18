İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 224 gündür aralıksız devam ederken ordunun Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirip sivillerin bölgeden çıkabilmesine olanak sağlayan tek noktayı kapatmasıyla hasta Gazzelilerin çaresiz bekleyişi sürüyor.

Sınırın giriş çıkışlara kapatılmasıyla Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi koridorlarında çaresizce bekleyen iki buçuk yaşındaki hasta Filistinli bebek Minnetullah Hicazi'nin annesi kızının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Kızımın iç kanaması var ve ameliyat olması gerekiyor. Ayrıca katatere ve karaciğer nakline ihtiyacı var. Burada komplikasyonların gelişmemesi için plazma takviyesi yapılıyor." diyerek içinde bulundukları durumu aktaran anne, Gazze'deki imkanlarla kızının tam anlamıyla tedavi olamadığını ve tedaviye yurt dışında devam etmeleri gerektiğini ancak sınır kapalı olduğu için işlemlerin durmak zorunda kaldığını belirtti.

Daha önce kızının aynı sorundan ötürü ameliyat olduğunu ancak bunun başarılı olmadığını, doktorların kendilerine tekrar denemelerini söylediğini dile getiren anne en azından hasta çocukların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nın açılması için girişimde bulunulmasını talep ediyor.