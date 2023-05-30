Stratejik konumu, tarihteki rolü, kent hafızası, turistik mekanları, mimari eserleri ve yüzlerce asırlık kültürel birikimiyle İstanbul, dünyada yaşamın 24 saat devam ettiği şehirlerinden biri olarak konumlandırılıyor.

Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren özelliğiyle dünyada eşsiz bir konumda bulunan İstanbul, doğal güzellikleri, göğe yükselen gökdelenleri, minareleri, altın yaldızlı kubbeleri, tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini büyülüyor

Dünyanın en iyi seyahat destinasyonları ve fotoğraf şehirleri arasında gösterilen "uyumayan şehir" İstanbul'un ışıkları hiç sönmeyen sokaklarını gece ve gündüz aynı noktalardan dron ile görüntüleyerek, kentin hareketliliğini gözler önüne serdi.

AA