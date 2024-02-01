Bugün, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü.

Bu günün kurucusu Nazma Khan, başörtüsü takan kadınların deneyimlerini paylaşarak birbirlerine destek olma ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

"O hafta içinde Müslüman olmayan, Hristiyan arkadaşlarım bana hemen başörtüsü hediye ettiler. Anladım, en sonunda yalnız olmayacaktım."

Bangladeş doğumlu ve çocukluğunu New York'ta geçiren Nazma Khan'ın yanı sıra, Kanada'da doğup büyüyen ardından Türkiye'ye yerleşen Jenny Molendyk Divleli, Türkiye'den Ravza Nur Eker ve Şule Özkan ile Ürdün'den Ranad Al Zaubi'nin hikayelerini sizin için derledik.

"Ben mesela çok fanatik bir Galatasaraylıyım ve ailem bana maça giderken forma giymememi söylüyor. İnadına giyiyorum ben. Şimdi çok daha fazla hayatın anlamını yüklediğim, inandığım, sevdiğim bir şeyi gösterme fırsatım varken neden giymeyeyim ki?"

AA