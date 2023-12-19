19.12.2023

Projeleriyle "ilk"lere imza atan DSİ, içme suyu miktarını 170 milyon metreküp arttıracak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gelecek yıl sonuna kadar ilave 170 milyon metreküp daha su teminiyle toplamda 5,37 milyar metreküp içme suyunun vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.