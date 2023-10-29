AA

Üsküdar Meydanı'nda açılan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yılda hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.