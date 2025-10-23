Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umman'ı resmi ziyareti kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Umman'ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini vurguladı.

Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda işbirliğinin geliştirileceğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde arabuluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğini, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.

Görüşmeyi müteakip yapılan heyetler arası toplantıda ise iki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Umman Sultanı Tarık, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna yemek verdi

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onuruna öğlen yemeği verdi.

Al Alam Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'taki resmi temaslarını tamamlamasının ardından "TRK" uçağı ile Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ı, Özel Sultanlık Havaalanı'ndan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı temsilen kardeşi Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Shihab bin Tarık Al Said ile Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Umman'dan ayrıldı.