Ankara

IDEF'23'ün 16'ncısının hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen fuarda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın farklı ülkelerinden fuara katılmak üzere İstanbul'a gelen devlet ve hükümet yetkililerine, bakanlara ve askeri erkana "Hoş geldiniz" dedi.1993 yılından beri düzenlenen IDEF'in, kendini ispatlamış bir organizasyon olarak savunma sanayisinde dünya ölçeğinde bir marka haline geldiğine işaret eden Erdoğan, "Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmaların imzalandığı, yeni ortaklıkların tesis edildiği, savunma sanayii ürünlerinin görücüye çıktığı fuarımızın, bu sene başarı grafiğini daha da yükselteceğine inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye olarak karşılaştıkları pek çok engele, gizli-açık ambargoya rağmen savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Yıllardır kararlılıkla yürüttüğümüz milli teknoloji hamlemizin meyvelerini, hamdolsun farklı alanlarda toplamaya başladık." ifadesini kullandı.

AA