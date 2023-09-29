29.09.2023

Çocukken sahip olduğu oyuncak arabaların gerçekleriyle koleksiyon oluşturdu

Başkentte klasik otomobil tutkunu Ahmet Akın, çocukken sahip olduğu oyuncak arabalarının gerçeklerinin yer aldığı; aralarında otobüs ve kamyonun da bulunduğu, aynı markaya ait 24 araçlık koleksiyona sahip.