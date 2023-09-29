Çocukken sahip olduğu oyuncak arabaların gerçekleriyle koleksiyon oluşturdu
Başkentte klasik otomobil tutkunu Ahmet Akın, çocukken sahip olduğu oyuncak arabalarının gerçeklerinin yer aldığı; aralarında otobüs ve kamyonun da bulunduğu, aynı markaya ait 24 araçlık koleksiyona sahip.
Çocukken sahip olduğu oyuncak arabaların gerçekleriyle koleksiyon oluşturdu
Başkentte klasik otomobil tutkunu Ahmet Akın, çocukken sahip olduğu oyuncak arabalarının gerçeklerinin yer aldığı; aralarında otobüs ve kamyonun da bulunduğu, aynı markaya ait 24 araçlık koleksiyona sahip.