Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, ilk uçuşunu 27 Ekim tarihinde yaptıktan sonra art arda performans testlerinden geçen Bayraktar TB3 SİHA için orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü 13. uçuş testi gerçekleştirildi.

Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan testte, ortalama 20 bin feet irtifada kesintisiz olarak 32 saat havada kaldı.

Milli SİHA, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalandı.

Baykar SİHA ailesinin yeni rekortmeni Bayraktar TB3, 32 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 5 bin 700 kilometre katetti. Orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 12. uçuş testinde 12 saat havada kalan Bayraktar TB3, böylece kendi rekorunu da kırmış oldu.

AA