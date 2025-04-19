Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2, Baykar'ın kendi geliştirdiği TM100 motoruyla havalandı. Bu motorla 2. kez uçuş yapan milli SİHA, testi başarıyla tamamladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, inandıklarını, birlikte çalıştıklarını ve başardıklarını ifade ederek, Bayraktar TB2'nin dünyada kendi klasmanında açık ara en çok sipariş verilen ve en yüksek adetli seri üretim aşamasına geçmiş taktik sınıf bir SİHA sistemi olduğunu belirtti.

Gövdesinden elektronik-aviyonik sistemlerine, uçuş kontrol bilgisayarından tüm yazılımlarına kadar tamamen milli olarak geliştirdikleri Bayraktar TB2'nin motorunun içten yanmalı bir piston motoru olduğunu aktaran Bayraktar, "Zamanında 'iyi ama motoru yerli değil' diyerek birçok algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Oysa bu sınıftaki bir SİHA için motor, görev başarısını belirleyen en kritik bileşenlerden biri değildi. Bu nedenle başta daha stratejik alanlara odaklandık." ifadelerini kullandı.

"TM100 kendi klasmanındaki en gelişmiş havacılık motoru oldu"

Haluk Bayraktar, o dönem üretim adetlerine bakıldığında yerli bir motor geliştirmenin ekonomik olarak da fizibil olmaması nedeniyle öncelikleri olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Konu zamanla karikatürlere dahi malzeme haline geldi. Ancak Bayraktar TB2, sahada gösterdiği üstün başarıyla dünya çapında en meşhur SİHA haline geldi. Kendi sınıfında sadece en çok üretilen değil, aynı zamanda en fazla ihraç edilen ve gerçek koşullarında kendini en çok ispatlamış platform oldu. Dünya çapında bir sembole dönüştü. Bu başarının ardından daha yüksek performansa sahip yerli bir motor geliştirmek, tedarik zinciri emniyeti açısından artık bir ihtiyaç haline geldi."

Bu ihtiyaç sonrası kolları sıvadıklarını kaydeden Bayraktar, "Bu ihtiyaç doğrultusunda Anadolu'nun dört bir yanından SAHA İstanbul üyesi 40 farklı milli firmamızın da desteğiyle, tamamen Baykar özkaynakları ile Baykar Motor Geliştirme Ekibi'nin liderliğinde TM100 motorunun tasarım ve AR-GE faaliyetlerine başladık." ifadesini kullandı.

Bu çalışmaların neticesinde, 3 yedekli motor kontrol ünitesi, modüler güç grupları ve gelişmiş termal yönetim gibi öne çıkan özellikleriyle, TM100'ün kendi klasmanındaki en gelişmiş havacılık motoru olduğunu vurgulayan Bayraktar, ilk uçuş testlerini de başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Bayraktar, başta Parsan (krank dövme), Limöz (dişliler), Estaş (kam mili), Kanca (biyel), Özgayd (silindir bloğu dökümü) olmak üzere bu önemli projeye katkı veren tüm tedarikçi firmalara ve emek veren çalışanlarına en içten şükranlarını sunduğunu ifade ederek, vatana, millete hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.