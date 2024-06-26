26.06.2024

Gazze'de yaşanan kıtlığın mağdurlarından Azzam Al-Shaer "yetersiz beslenmeden" öldü

İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde 9 yaşındaki Azzam Al-Shaer, yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.