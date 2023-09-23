Turizm merkezi Antalya'nın köklü tarihini gözler önüne seren Kaleiçi, tarihi yapıları, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri, begonvil kokan dar sokaklarıyla yılın her dönemi bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini ağırlıyor.
Turizm merkezi Antalya'nın köklü tarihini gözler önüne seren Kaleiçi, tarihi yapıları, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri, begonvil kokan dar sokaklarıyla yılın her dönemi bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini ağırlıyor.