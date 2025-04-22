Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi'nde dünyanın yörüngesi üzerinde ilerlerken Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz ve parçacıklara çarpmasıyla oluşan Lyrids meteor yağmuru gözlemlendi.
Her yılın nisan ayında yaşanan "Lyrid meteor yağmuru" bu yıl Türkiye'de başkent semalarından gözlemlendi.
Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi'nde gözlemlenen meteor yağmuru, şehrin ışıklarından uzak, karanlık yerlerde görsel şölen oluşturdu.
Lyrid Meteor Yağmuru nedir?
Lyrid yağmurları her yıl nisan ayında yaşanıyor.
Sağanak yağışın en yoğun olarak görüldüğü zamanlar 22-23 Nisan.