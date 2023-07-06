ANKARA AA- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizim için zorla erken yaşta evlilik asla kabul edemeyeceğimiz, Bakanlık olarak asla taviz vermeyeceğimiz bir konudur." dedi.

Bakan Göktaş, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yaptığı çağrıya ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Bizim için zorla erken yaşta evlilik asla kabul edemeyeceğimiz, Bakanlık olarak asla taviz vermeyeceğimiz bir konudur. Erken yaşta evlilik derken de tabii ki bu kavramları doğru oturtmak lazım. Bizim için erken yaşta evlilik 16 ve 17 yaşlarında yapılan evliliklerdir. Bildiğiniz gibi şu anda 16 yaşında evlilik olması için mahkeme kararı gerekli. 17 yaş için de aile rızası gerekiyor. Bizim mücadele ettiğimiz yaş 16 ve 17 yaş erken yaş evlilik olarak. Onun altında yani 15 yaş ve altı kesinlikle kabul edemeyeceğimiz ve kesinlikle taviz vermediğimiz, tartışmaya dahi açmadığımız bir yaş oranıdır."