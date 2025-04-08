ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisinin açık ara İsrail'in görmeyi düşündüğü "en iyi başkan" olduğunu dile getirerek "Böyle olmak, benim için bir onurdur." ifadesini kullandı.

Özellikle İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere işaret ederek, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

İran'la görüşmelerin başka ülkeler üzerinden gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, "Eğer görüşmeler başarısız olursa, üzülerek söylüyorum ama İran büyük tehlike altına girer. Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşma sağlanamaması halinde "İran için çok kötü bir gün olacağını" belirterek, yeni anlaşmanın biraz farklı ancak bir öncekinden çok daha güçlü olacağını dile getirdi.

"Gazze'de savaş çok gecikmeden sona erecek"

Amerika'daki Müslüman toplumunun kendisine Gazze'de savaşı bitireceği sözü nedeniyle oy verdiğinin anımsatılması üzerine Trump, "Bu oyu almaktan büyük gurur duyuyorum. Savaşın bitmesini istiyorum. Tabii bir noktada bitecek, çok gecikmeden sona erecek." dedi.

Trump, halihazırda temel sorunun esirlerin serbest bırakılması olduğunu kaydederek, "Yeni bir ateşkes arayışındayız. Esirlerin serbest kalmasını istiyoruz." diye konuştu.

Esirlerin bazılarıyla kendisinin de görüştüğünü hatırlatan Trump, "Görünürde yara izleri yoktu. Ama eminim içten içe mutlaka yara almışlardır. Onlara çok kötü davranıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bazı esirlerin 1940'lardaki toplama kamplarından çıkmış gibi göründüğünü iddia ederek, tarihte çok korkunç bir döneme geri dönüş yaşandığını savundu.

"İsrail, Gazze'yi asla bırakmamalıydı"

Gazze Şeridi'nin inanılmaz derecede önemli bir "gayrimenkul" parçası olduğunu ifade eden Trump, "Bence bu bizim de dahil olmamız gereken bir şey. ABD'nin orada barış gücü olması, Gazze'ye sahip olması ve kontrol etmesi iyi bir şey olur. " diye konuştu.

ABD Başkanı, "Filistinlilerin başka ülkelere gönderilebileceğini, onları kabul edecek ülkeler bulunduğunu" belirterek, "Böylelikle özgür bir bölge oluşur. Her gün insanların ölmeyeceği bir yer olur. Orası aslında çok acayip bir yer ama şimdi kimse orada yaşamak istemiyor. Hamas var, bir sürü sorun var, ölüm oranı akıl almaz düzeyde yüksek. İsrail, niye orayı bıraktı hiç anlamıyorum." dedi.

İsrail'in "denize nazır bir mülkü" barış için verdiğini ancak bunun işe yaramadığını savunan Trump, "İsrail, Gazze'yi asla bırakmamalıydı. Şimdi dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri. Gazze bir ölüm tuzağı." ifadelerini kullandı.

"En büyük askeri bütçeyi onaylayacağız"

ABD'nin olağanüstü bir ordusu olduğunu ve eşi benzeri bulunmadığını kaydeden Trump, orduyu daha da iyileştireceklerini söyledi.

Trump, "Şimdiye kadarki en yüksek askeri bütçeyi onaylayacağız." bilgisini paylaştı.

Netanyahu'dan Suriye açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını söyledi.

Netanyahu, "Suriye'deki durumu da ele aldık. Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz"

ABD Başkanı Trump'la görüştükleri en önemli konulardan birinin ise esirler olduğunu kaydeden Netanyahu, onların serbest kalması için yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Netanyahu, anlaşmanın aynı zamanda Hamas'ın Gazze'deki mevcudiyetini de yok etmeyi ve Gazze halkına "nereye gitmek isterlerse gitme" seçeneği sunmayı hedeflediğini belirtti.

Bazı ülkelerin Filistinlileri kabul etmeye hazır olduğunu ifade eden Netanyahu, Gazze halkının hiçbir yere gidemediğini, Gazze'de "kilitli" kaldıklarını dile getirdi.

Netanyahu, "Onları biz oraya kilitlemedik. İnsanlara seçenek sunmak kötü bir şey mi? Eğer Gazzeliler gitmek istiyorsa, bazı ülkeler onları almaya hazır. Gazze'yi yeniden inşa etmek yıllar sürecek. İnsanlara seçenek sunmak lazım. Başkan Trump'ın bir vizyonu var ve farklı ülkelerle bu vizyon üzerinde çalışıyoruz. Umarım size iyi haber verebiliriz." dedi.

"Ne olursa olsun İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeliyiz"

Trump'la İran'la ilgili de görüştüklerini aktaran Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinemeyeceği konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi.

Netanyahu, bunun diplomatik yollarla sağlanmasının iyi olacağını belirterek, "Ancak ne olursa olsun İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeliyiz." diye konuştu.