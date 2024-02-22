ODTÜ'lü bilim insanları Kahramanmaraş merkezli ilk depremde felakete neden olan yıkımların, fay hatlarında başlayan ve 24'üncü saniyede maksimum seviyeye ulaşan "enerji patlaması" sonucu oluştuğuna dair tespitlerini, bilim dünyasına duyurdu.

AA