6 Şubattaki depremin 24'üncü saniyesindeki enerji patlaması büyük felaketi getirdi
ODTÜ'lü bilim insanları Kahramanmaraş merkezli ilk depremde felakete neden olan yıkımların, fay hatlarında başlayan ve 24'üncü saniyede maksimum seviyeye ulaşan "enerji patlaması" sonucu oluştuğuna dair tespitlerini, bilim dünyasına duyurdu.
ODTÜ'lü bilim insanları Kahramanmaraş merkezli ilk depremde felakete neden olan yıkımların, fay hatlarında başlayan ve 24'üncü saniyede maksimum seviyeye ulaşan "enerji patlaması" sonucu oluştuğuna dair tespitlerini, bilim dünyasına duyurdu.