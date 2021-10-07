Fevzi Moray

Şimdi sizlerle 2002 yılından bu güne kadar yapılan seçimlerin sonuçlarını dikkate alarak belirlediğim önemli tespitleri paylaşmak istiyorum. Bu nedenle yıllardır seçimlerde yapılan kanunsuzluklara yeterli duyarlılığı gösteremeyen muhalefet liderlerine (!) ve milletvekillerine son kez seslenmeyi “Önemli Bir Görev “ addediyorum.

Türkiye’den Başka Huzur İçinde Yaşayacağımız Bir Ülke Yoktur! Yabancı ülkelerde yaşamanın diğer adıdır, hor görülme ve itilip kakılma!

Son 19 yılda ne kadar seçim ve referandum yapıldıysa önce seçimlere sarılıp heyecanlandık, meydanlarda büyük kalabalıklar oluşturarak sevinç ve ümitle dolduk ve fakat seçimlerin bitiminden asgari 20 dakika sonra! Televizyon ekranlarından sonuçlar açıklanmaya başladığında yine aldatıldığımızı, verilen emeklerin karşılıksız kaldığını ve kahrolduğumuzu bilin içindir bu yazdıklarım.

Sayın parti liderleri, vekiller, vatansever kalemler ve şeytana pabucunu ters giydiren paraya endeksli kalemşorlar (!) erken seçimin ayak sesleri tüm ülkede hissediliyor. Duyuyor musunuz?

Seçimi kazanmanın şartlarını uygulamaya hazır mısınız? Seçimle ilgili seferberlik planlarınız var mı ve ne şekilde uygulayacağınızı duymak, bilmek isteriz?!.

Muhalefetin yapması gerekenleri bir tek kişinin (Sedat Peker) üzerine yıkmadan sizlerin de ellerinizi taşın altına koyma zamanınız gelmiş ve geçmekte olduğunu unutmayınız!.

Geçmişte yaşanan olumsuzlukları tekrar yaşamamak adına şimdi sizleri 2010 yılının Ocak ayına götürmek istiyorum.

“ 24 Ocak 2010 tarihinde saat 14:30’da Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan demokrasi paneline katılmıştım. O gün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, - Narlıdere AKM 'de, henüz CHP lideri olmadan önce- CHP’ye gönül veren halkla söyleşi yapıyordu. Sonrasında dağıtılan kağıtlara, kafalara takılan soruların yazılması istenmişti.

Bende bu kağıda, Amerika’nın hedef ülkelere dayattığı ve bilgisayar hileleriyle dolu olan garabet “SEÇSİS” yönteminin ( artık tüm dünyada bir tek bizim ülkemizde uygulanıyor!) hilelerle dolu olduğunu belirten endişelerimi yazmış ve müstakbel CHP liderine sunmuştum! Sayın lider adayının soruma verdiği aşağıdaki cevap, son derece düşündürücü, korku verici ve ruhsal çöküntüye sürükleyicidir!

“Sandıklara hakim olunursa İzmir'deki seçim neticeleri neyse Türkiye bazında da aynı netice alınır..”

Müstakbel CHP liderinin soruma verdiği cevabı masaya yatırıp üzerinde yaptığım çalışmaları siz dost ve okurlarımla buluşturmazsam olmaz!..

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“Unutulmasın Ki İzmir Türkiye Değildir.” Küresel batının belirlediği parti liderleri ve onların uygun gördüğü milletvekilleri (!) lütfen edinilen tecrübelere ve yaşanmış gerçekleri dile getirenlere bu kez kulak kesiliniz..

Ben yıllarca bu ülkenin her yöresinde hizmet vermiş emekli bir Albay’ım. Bir zamanlar ülkemin en ücra köşesinde hudut tabur ve garnizon komutanı olarak görev yapmıştım. 50 kilometrelik sorumluluk alanımda mezraların, köy, kasaba, ilçe ve illerin olduğunu bilmenizi isterim. Bu yörelerde seçimlerin nasıl yapıldığına bizzat şahit olmuşumdur. Eskilerde ağaların, şimdilerde ise insanlıktan çıkmış eli kanlı vahşi mahlukların ( teröristler) halkı nasıl baskı altına alarak seçimlerin seyrini değiştirdiğine yakinen şahit olmuş biriyimdir.

Not: (Seçmen olarak yürekliysen söylenenin hilafında hareket et ve olacakları gör!)

2002 yılından 2013 yılına kadar yapılan üç(3) seçime de muhalefet partileri kayıtsız kalınca kandırılmak artık yazgımız olmuştu!

Bir umuttur diye yüreğimizi dağlayan sonuçları ve yapılması gerekenleri tüm siyasi partilerle paylaşmıştım!

Hayrettir ve ne yazıktır ki muhalefet kanadından olumlu bir eylemde bulunulmadığı gibi uyarılarımı dikkate alan hiçbir geri dönüş de olmamıştı!

Bu kez lütfen vicdanınıza yapılan son yakarışa duyarsız kalmayınız. Ülkemizde milletvekillerinin hiçbir ülkeye nasip olmayan ve saymakla bitmeyen kıyak ayrıcalıkları vardır. O nedenle amiyane anlatımla meclisin ceylan derisinden yapılan koltuklarını işgal edenlerin sessiz kalış gerekçelerini üzülerek bir tekerleme ile dile getirmek isterim.

Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum!. İlave ettiğim dördüncü maymunun ülkemize getireceği felaketi düşünmek bile ürpertiyor beni!

Görüyorum, duyuyorum ve biliyorum ama g.t.m yemiyor! Dördüncü maymun üzerine yazılacak , söylenecek çok şey vardır ama bu olguyu açıklamaya ayıracak zamanımız yoktur!

Eğer şahsi menfaatlerinizi elinizin tersiyle itip vatanseverlik duygularınız ön plana çıkarsa, atalarımızdan bizlere armağan edilen 98 yıllık kutsal Türkiye Cumhuriyeti’ni eskiden olduğu gibi tekrar zirveye taşırız inanın bana.

Zira , “ müdafaa mecburiyetinde kalınan yer eğer vatansa gerisi teferruattır” ilkesi bugünler içindir, unutmayınız!

Artık sayenizde Güzel Günler Göreceğimize İnanmak İstiyoruz!