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VİCDANLARA SON ÇAĞRI!  DÖRT(4) VE SON BÖLÜM!

Fevzi Moray
Türkiye

Fevzi Moray

07 Ekim 2021, 17:26

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Şimdi sizlerle 2002 yılından bu güne kadar yapılan seçimlerin  sonuçlarını dikkate alarak belirlediğim  önemli tespitleri  paylaşmak istiyorum.  Bu nedenle yıllardır seçimlerde yapılan kanunsuzluklara  yeterli duyarlılığı  gösteremeyen muhalefet  liderlerine (!) ve milletvekillerine  son kez seslenmeyi “Önemli Bir Görev “ addediyorum. 

Türkiye’den Başka  Huzur İçinde  Yaşayacağımız  Bir Ülke Yoktur!  Yabancı  ülkelerde yaşamanın   diğer  adıdır, hor görülme  ve  itilip kakılma! 

Son  19  yılda  ne kadar seçim ve referandum yapıldıysa   önce seçimlere  sarılıp heyecanlandık,  meydanlarda büyük kalabalıklar oluşturarak sevinç ve ümitle  dolduk  ve  fakat seçimlerin bitiminden asgari 20 dakika sonra! Televizyon ekranlarından sonuçlar  açıklanmaya başladığında  yine aldatıldığımızı, verilen emeklerin karşılıksız kaldığını ve  kahrolduğumuzu bilin içindir bu yazdıklarım. 

Sayın parti  liderleri, vekiller, vatansever  kalemler  ve  şeytana pabucunu   ters giydiren   paraya endeksli kalemşorlar (!) erken seçimin ayak sesleri tüm ülkede hissediliyor. Duyuyor musunuz? 

 Seçimi kazanmanın  şartlarını uygulamaya hazır mısınız?  Seçimle ilgili  seferberlik planlarınız   var mı ve ne şekilde uygulayacağınızı duymak, bilmek isteriz?!.  

Muhalefetin yapması gerekenleri  bir tek kişinin (Sedat Peker)  üzerine  yıkmadan  sizlerin de ellerinizi taşın altına koyma zamanınız gelmiş ve geçmekte olduğunu   unutmayınız!.  

 Geçmişte yaşanan olumsuzlukları  tekrar yaşamamak  adına  şimdi  sizleri 2010 yılının Ocak ayına götürmek istiyorum.  

“ 24 Ocak 2010 tarihinde  saat 14:30’da   Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan  demokrasi paneline katılmıştım. O gün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, - Narlıdere AKM 'de,  henüz CHP lideri olmadan önce-  CHP’ye gönül veren  halkla  söyleşi yapıyordu.  Sonrasında  dağıtılan kağıtlara, kafalara takılan soruların yazılması istenmişti. 

Bende  bu  kağıda, Amerika’nın  hedef  ülkelere  dayattığı  ve  bilgisayar hileleriyle dolu olan garabet “SEÇSİS”  yönteminin   ( artık tüm dünyada  bir tek bizim ülkemizde  uygulanıyor!)  hilelerle dolu olduğunu   belirten endişelerimi  yazmış ve  müstakbel  CHP liderine sunmuştum! Sayın  lider adayının    soruma   verdiği  aşağıdaki cevap,  son derece düşündürücü,  korku verici  ve ruhsal çöküntüye  sürükleyicidir! 

“Sandıklara hakim olunursa  İzmir'deki seçim neticeleri neyse Türkiye bazında da  aynı  netice alınır..” 

 Müstakbel  CHP  liderinin  soruma verdiği   cevabı masaya yatırıp  üzerinde yaptığım çalışmaları siz dost ve okurlarımla buluşturmazsam   olmaz!..

                                                   ***

 “Unutulmasın Ki İzmir Türkiye Değildir.”  Küresel batının belirlediği  parti liderleri ve onların  uygun gördüğü  milletvekilleri (!) lütfen edinilen tecrübelere  ve yaşanmış gerçekleri dile getirenlere  bu kez  kulak kesiliniz..

Ben yıllarca bu ülkenin her yöresinde  hizmet vermiş  emekli bir  Albay’ım.  Bir zamanlar ülkemin en ücra köşesinde  hudut tabur ve garnizon komutanı olarak  görev yapmıştım. 50 kilometrelik  sorumluluk alanımda  mezraların, köy, kasaba, ilçe  ve illerin olduğunu  bilmenizi isterim. Bu yörelerde seçimlerin nasıl yapıldığına bizzat şahit olmuşumdur.  Eskilerde ağaların, şimdilerde ise insanlıktan çıkmış  eli kanlı vahşi mahlukların ( teröristler) halkı nasıl  baskı altına alarak seçimlerin seyrini değiştirdiğine yakinen şahit  olmuş   biriyimdir.

Not: (Seçmen olarak yürekliysen  söylenenin hilafında hareket et ve olacakları gör!)  

2002 yılından 2013 yılına kadar  yapılan üç(3) seçime de    muhalefet partileri  kayıtsız kalınca  kandırılmak  artık  yazgımız olmuştu! 

Bir  umuttur diye yüreğimizi dağlayan  sonuçları ve yapılması gerekenleri  tüm siyasi partilerle paylaşmıştım! 

Hayrettir  ve ne yazıktır ki  muhalefet kanadından olumlu bir eylemde bulunulmadığı  gibi  uyarılarımı  dikkate alan  hiçbir  geri dönüş de   olmamıştı!  

Bu kez  lütfen  vicdanınıza  yapılan  son  yakarışa  duyarsız  kalmayınız. Ülkemizde   milletvekillerinin hiçbir ülkeye nasip olmayan  ve saymakla bitmeyen  kıyak ayrıcalıkları vardır. O nedenle  amiyane  anlatımla meclisin ceylan derisinden yapılan koltuklarını işgal edenlerin  sessiz kalış gerekçelerini  üzülerek  bir tekerleme ile dile getirmek isterim

Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum!.  İlave ettiğim  dördüncü maymunun  ülkemize getireceği  felaketi düşünmek bile ürpertiyor beni!  

Görüyorum, duyuyorum  ve biliyorum ama  g.t.m yemiyor! Dördüncü maymun üzerine yazılacak , söylenecek çok şey vardır ama  bu olguyu açıklamaya  ayıracak zamanımız yoktur!

Eğer şahsi menfaatlerinizi  elinizin tersiyle itip vatanseverlik duygularınız  ön plana çıkarsa,  atalarımızdan  bizlere armağan edilen  98 yıllık  kutsal   Türkiye Cumhuriyeti’ni  eskiden olduğu gibi  tekrar  zirveye taşırız inanın bana. 

Zira , “ müdafaa mecburiyetinde kalınan  yer eğer vatansa  gerisi teferruattır” ilkesi bugünler içindir, unutmayınız! 

Artık sayenizde  Güzel Günler Göreceğimize  İnanmak İstiyoruz!  

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