İSTANBUL- Polisiye edebiyatın efsane ismi Agatha Christie’nin ‘Elmayı Yılan Isırdı’ kitabından uyarlanan ve Oscar ödüllü Kenneth Branagh’in yönetmen koltuğunda oturup başrolünde yer aldığı doğaüstü-gerilim filmi ‘Venedik’te Cinayet’ten tüyler ürpertici yeni fragman yayınlandı. Branagh’ın ünlü dedektif Hercule Poirot’u canlandırdığı ve yıldız oyuncu kadrosunda Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio, ve Michelle Yeoh’u bulunduran film, 15 Eylül 2023’te vizyona giriyor.

Ünlü dedektif Hercule Poirot'nun geri dönüşünü konu alan film, II. Dünya Savaşı sonrası esrarengiz Venedik'te Cadılar Bayramı’nda geçiyor. Artık emekli olmuş ve dünyanın en gözde şehirlerinden birinde, kendi kendine sürgünde yaşayan Poirot, çürümekte olan, perili bir sarayda düzenlenen bir seansa isteksizce katılır. Konuklardan biri öldürüldüğünde, dedektif gölgelerle ve sırlarla dolu karanlık bir dünyaya sürüklenir.

2017 yapımı ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ ve 2022 yapımı 'Nil’de Ölüm' filmlerinin birçok yapımcısını bir araya getiren, yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın üstlendiği ve Agatha Christie'nin ‘Elmayı Yılan Isırdı’ adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu, Oscar adayı Michael Green kaleme aldı. Şimdiden büyük merak uyandıran ‘Venedik’te Cinayet’, 15 Eylül’de gizem perdelerini aralayacak.

HABER: GİZEM ÇAKAL