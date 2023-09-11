Venedik Film Festivali, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen ve dünyanın en eski film festivalidir. Festival, 1932 yılında Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica adıyla başladı ve o tarihten bu yana her yıl ağustos sonu ya da eylül başında Venedik'teki Lido adasında gerçekleştirildi.

30 Ağustos-9 Eylül 2023 tarihleri arasında Lido’da gerçekleşen 80. Venedik Film Festivali‘nin uluslararası jüri başkanları Damien Chazelle, Alice Diop ve Jonas Carpignano'ydu. Venezia 80 uluslararası jürisine başkanlık etme sorumluluğunu kabul eden Chazelle, “Her yıl on gün boyunca, Tintoretto, Titian ve Veronese’den oluşan bu sanat şehri bir sinema şehri oluyor, davet edilmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. 80. Venedik Film Festivali’nde harika filmlerden oluşan yeni bir yapım grubunu keşfetmek için sabırsızlanıyorum.” sözleriyle heyecanı paylaştı. Diop, “Geçen yıl beni karşılayan ve bana çok şey sunan bir festivalde ‘Luigi De Laurentiis’ Venedik İlk Film Ödülü’ne başkanlık etmek üzere seçilmek ne büyük bir onur, ne büyük bir mutluluk” dedi. “Bu yıl bayrağı devredeceğim ve Venedik Film Festivali’nin her zaman yenilemeye çalıştığı sinematik manzarada yeni bir sesin ortaya çıktığını görmek için çalışacağım için mutluyum.” dedi.

Açılışı yapması beklenen Luca Guadagnino filmi Challangers’ın grevler nedeniyle festivalden çekilmesinin ardından, Edoardo De Angelis’ten Comandante bu görevi üstlendi. Ana Yarışma seçkisi Yorgos Lanthimos, David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Ryusuke Hamaguchi, Agnieszka Holland gibi yıldız yönetmenlerin işleriyle parlarken, Orizzonti seçkisinde ise Türkiye yapımı iki film dikkat çekti: İki Şafak Arasında’yı da yöneten Selman Nacar’dan Tereddüt Çizgisi ve kısa metrajlarıyla tanınan Nehir Tuna’dan Yurt. Yarışma Dışı bölümler de Wes Anderson, Quentin Dupieux, Richard Linklater merak uyandırdı. Venedik Film Festivali bu yıl Cannes’ı geçti. Türkiye'den

Melis Sezen, Boran Kuzum, Dilan Çiçek Deniz, Salih Bademci, Hafsanur Sancaktutan ve Demet Özdemir,Esra Bilgiç katıldı. Hepsi 80’inci Venedik Film Festivali’nde galası yapılan filmlerden birinin kırmızı halısında peş peşe boy gösterdi. Oyuncular Venedik Film Festivali’nin sponsoru global markalardan birinin temsilcisi olarak oradaydı. Cartier, Armani, Campari ya da Chopard... Basında gözönüne gelmek için şekilden şekile girerek poz vermeye çabaladılar. Pozlar sırasında Türk basınının dışında fazla bir ilgi olmadı. Bazı pozların komikliği tartışılır. Ama kesin olan şey doğallıktan uzaktılar ve bu festival bir kaç boy büyük geldi.

Bu arada Selman Nacar’ın yeni filmi “Tereddüt Çizgisi” 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan ‘Orizzonti Bölümü’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Galaya oyuncular Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Erdem Şenocak, Okan Avcı, Buket Gülbeyaz, Zeynep Tözüm, Ahmet Kutlu katıldı. Gösterim sonrası yönetmen ve oyuncular izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmi dakikalarca ayakta alkışlanan Nacar, “3 yıla yakın bir süredir filmin üzerine çalışıyoruz. Sonunda ekibimizle birlikte Venedik'te filmi izlemek çok özel bir duygu. Umarım bundan sonra da Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde yapım, seyirciyle buluşmaya devam eder. Dertlendiği meseleler üzerine düşünmeye, tartışmaya, konuşmaya alan açar” dedi. Film Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesini anlatıyor.

BİLMECELERLE TOPKAPI SARAYI

VakıfBank Kültür Yayınları, “Bilmecelerle Topkapı Sarayı” kitabını minik okurlarıyla buluşturdu.İki arkadaş Kaan ve Aslan, Türkiye’nin 100 yıllık tarihine tanık olmuş bilge bir ağaçla maceradan maceraya atılıyor. Lider Hepgenç ve Esat Zorkirişçi’nin hazırladığı kitabı Eslem Yaşar resimledi. Çocukların zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için uzman psikolog Zeynep İrem Çeven’in danışmanlığında yayımlanan eser, 7 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanmış. İki yakın arkadaş Kaan ve Aslan, bir gün 1924 tarihinden itibaren müze olarak kullanılan Topkapı Sarayı’nı ziyaret etmeye karar verirler. Çocuklar sarayın bahçesinde yüzlerce yıldır yaşayan yaşlı bilge ağacın kendileriyle konuşmaya başlamasıyla şaşkına dönerler. Ağaç, Topkapı Sarayı’nın sırlarını paylaşmak için Kaan ve Aslan’ı bilmecelerle dolu eşsiz bir maceraya davet ediyor. Çocuklarımız için çok keyifli bir kitap.

ONE PİECE

One Piece, başta Japonya olmak üzere dünya çapında çok satan bir manga serisinin adı. Bu popülariteyi kullanmak isteyen Netflix ise kitap serisini animasyon uyarlamasıyla dizi haline getirdi. Dizinin ilk sezonu 31 Ağustos’ta yayınlandı ve ilk haftasında rekor kırdı.

Manga serisinin uyarlaması, çıkış yaptığı hafta 84 ülkede birinci oldu. Diziyi henüz izlememiş olanlar için One Piece, hazineyi aramak üzere denizlere yelken açan Monkey D. Luffy’nin maceralarını ele alıyor. Netflix uyarlamasında Luffy karakterini Iñaki Godoy canlandırıyor. Dizide Emily Rudd ve Mackenyu gibi sevilen isimler yer alıyor. Dizinin yapım aşamasının yaklaşık 7 yıl sürdüğü belirtildi. Konuyla ilgili konuşan yaratıcı yapımcı Eiichiro Oda, manga serisine sadık kaldıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

MUTLULUK TÜYOLARI VE İLHAM VERENLER

Bu hafta sevgili Konca Kumkum’un organize ettiği sağlıklı yaşam günlerinde konuşmacıydım. Ama önce etkinliğin genelinden söz etmek istiyorum. Medya iletişim danışmanı ve yapımcı Konca Kumkum’un organizasyonuyla Urla’daki Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde ‘Sağlıklı Yaşa Güzel Yaşlan Günleri’ etkinliği yapıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlik kapsamında beslenmeden tamamlayıcı tıbba beden ve ruh olarak sağlıklı yaşamanın ip uçları verildi. Halkla İlişkiler Uzmanı Sibel Önbaş’ın projelendirdiği etkinliğin açılışını müzenin kurucusu Dr. Levent Köstem gercekleştirdi. Zeytinyağının sağlıklı yaşama katkısını, güzellik sırlarını ve sürdürülebilir beslenmenin önemini Dr. Ceyhun Dizdarer, sesin ve yaydığı titreşimlerin ruh ve beden üzerindeki olumlu etkilerini ses çanaklarıyla uygulamalı olarak Sırma Belin anlattı. ‘Yaşam kaynağı su’ isimli söyleşide ise Batı Su CEO’su İsmail Cenap Özer, katılımcılara uygulamalı meditasyon çalışması yaptırdı. Tiyatro sanatçısı Betül Arım’da ‘Yaşama Sanatı’ başlıklı söyleşisiyle, bende yaşamımdan örneklerle motivasyonun gücünü mutluluğun tüyolarını anlattık. Etkinliğe Fransa’dan gelerek katılım gösteren kişisel gelişim uzmanı Turhan Güldaş, kitaplarını imzalayarak kişisel gelişimin önemini kendi geliştirdiği mantralarla anlattı. Her şey çok keyifliydi. Kapanışı Limor Gilad Ulukaya’nın yaptığı etkinlik, meditasyon çalışmasıyla sona erdi. Birazda bu harika müzeden söz etmek istiyorum. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Köstem Zeytinyağı Müzesi’nin kurucusu Doç. Dr. Levent Köstem, eşi Güler Köstem ile birlikte Anadolu’yu dolaşarak gerekli malzemeleri toplamışlar. Yaşayan bir müze.

Bu arada bende bu harika atmosferde konuklarımla müthiş zaman geçirdim. Yeni okuyucular edindim. Güldük, hüzünlendik, düşündük, ben her zaman olduğu gibi kendimi paylaştığım için çok mutlu oldum.

SEN YETER Kİ İNAN

Söyleşilerimde anlattığım cesaret, inanmak ve motivasyonla ilgili kullandığım hikayelerden birini anlatmak istiyorum size. Adamın biri hayvanat bahçesini gezmeye gitti. Fillerin olduğu bölüme geldiğinde ilginç bir manzara ile karşılaştı: Fillerin hiç biri ne kafesteydi ve ne de onları bir sabite bağlayan zincirleri vardı. Zincirsiz oldukları halde, onları o dar alandan kaçmaktan alıkoyan tek şey vardı; ilginç ama dikkat; O güçlü filleri kaçmaktan alıkoyan tek bağ; filin bacaklarından birine bağlı “küçük bir ip” parçasıydı.

Adam fillere bakarken, fillerin neden güçlerini sadece ipi kırmak ve kamptan kaçmak için kullanmadıkları konusunda tamamen kafası karışmıştı. Oysa filler bunu kolayca yapabilirlerdi. Oysa onlar bunu hiç denemediler bile. Meraklı misafirimiz bu sorunun cevabını öğrenmek için oradaki bir fil eğitmenine, fillerin neden orada öylece durduklarını ve neden hiç kaçmaya çalışmadıklarını sordu. Fil eğitmeni şöyle cevap verdi: “Onlar çok küçükken ve çok daha küçükken onları bağlamak için aynı boyda ip kullanırız ve o yaşta onları tutmak için yeterlidir. Büyüdükçe, ayrılamayacaklarına inanmaya şartlanırlar. İpin kendilerini hâlâ tutabileceğine inanıyorlar, bu yüzden asla kurtulmaya çalışmıyorlar.” Fillerin bahçeden kaçmamalarının tek nedeni, zamanla bunun mümkün olmadığı inancını benimsemeleriydi. Dünya seni ne kadar tutmaya çalışsa da, her zaman başarmak istediğin şeyin mümkün olduğu inancıyla devam et. Başarılı olabileceğine inanmak, onu gerçekten başarmanın en önemli adımıdır. İnandığınız zaman, aklınız o şeyi yapmanın yollarını bulur. Mark Twain’ın dediği gibi “Bundan yirmi yıl sonra yaptığınız şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Öyleyse demir alın ve güvenli limanlardan çıkın, rüzgarları arkanıza alın, araştırın hayal edin ve keşfedin”. Limiti beyniniz koyar, siz kendinize inanıp, sizi kandırmaya çalışan düşüncelere “dur bakalım ben bunu başarabilirim”derseniz büyük anahtarı elinizde tutuyorsunuz demektir.

SEN ONLARDAN FARKLISIN ÇÜNKÜ HER İNSAN BAŞKA BİR DÜNYADIR”

Sibel Uzun ‘Rota Hesaplanıyor’ kitabında diyor ki; Kendi ışığından korkma. Hayatında tek bir engel var o da sensin. Artık kendi önünden çekilmelisin. Öğretilmiş ve koşullanmış tüm alanları görmeli, kendini kendine ifşa etmelisin. Hayallerinden ve arzularından vazgeçme, önünden çekil. Sen kaostan ibaret değilsin, kendini yanlış yerde arıyorsun, önünden çekil. Kötü değilsin, çirkin değilsin, başarısız değilsin, yetersiz değilsin, değersiz değilsin, iradesiz değilsin ve çaresiz değilsin... Önünden çekil.Unutma canım cevherim, inanç, cesaret, güven en güçlü yol arkadaşın. Hakikat haktandır. Hakikatin varlıktaki yok oluşun olsun. Kendi sırlarına adım atman, zaferin olacak. Acınla yüzleştiğin zaman kendine acımak yerine “Kendim için ne yapabilirim?” sorusunu sormak dahi zaferin olacak. O zaman okunacaklar arasında diyelim mi?

BU YAZ ÇATLATTIM

Bu yaz Hande Yener şarkıları favorim oldu, sanki hepsi bana yazılmış. Özellikle ‘çatla’ ve ‘ senden bir tane daha yok’ favorilerim. Kızdıkça, öfkelendikçe, havalara girdikçe hemen açıyorum ve bir enerji geliyor, öyle böyle değil. Dinlemediyseniz hemen müziği açın ve çılgınca kendinizi durdurmadan dans ederek yüksek sesle söyleyin. Süper motivasyon…

Sevgi ve ışığınızla kalın…