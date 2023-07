VENEDİK BİENALİ 60. ULUSLARARASI SANAT SERGİSİ TÜRKİYE PAVYONU GÜLSÜN KARAMUSTAFA’YI AĞIRLAYACAK



2024 yılında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda yer alacak sanatçı ve küratör belli oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, 20 Nisan-24 Kasım 2024 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek 60. Uluslararası Sanat Sergisi’nde Türkiye güncel sanatını derinden etkileyen ve dünyada saygın bir yer edinen kadın sanatçılardan Gülsün Karamustafa’nın bienale özel üreteceği yeni bir eserine yer verecek. Serginin küratörü ise sanatçının uzun yıllardır birlikte çalıştığı Esra Sarıgedik Öktem olacak.

Gülsün Karamustafa, 50 yılı aşkın sanat pratiğinde resim, enstalasyon, video ve performans üretimlerine eğildi; göç, yerellik, kimlik, kültürel farklılık ve toplumsal cinsiyet gibi konuları ele aldı. Karamustafa, kişisel ve tarihsel anlatılardan doğan, malzeme ve metodoloji açısından çeşitlilik gösteren yapıtlarında, özellikle Türkiye’nin modernleşme sürecindeki sosyal ve siyasal adaletsizlikleri göz önüne serdi. Yerinden edilme ve hafıza meseleleri, yapıtlarında sıklıkla gündeme geldi. Karamustafa, yeni nesil sanatçılara ilham vermeye devam ediyor.

‘BİR AVUÇ GÜZEL İNSAN’IN BELGESELİ



Dünya Türkiye’yi on un fotoğraflarından izledi. O dünyanın fotoğrafını kendi dünyasının renkleriyle çekti. Foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının ulusal ve uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcilerinden biriydi. Dünyaya iz bırakmış birçok efsane isim onun objektifinden farklı bir hikayenin kahramanı oldu. Nazım Hikmet’ten Mario Levi’ye, Atilla İlhan’dan Orhan Pamuk’a, James Baldwin’den Arthur Miller’a. Ara Güler Türkiye’den ve dünyanın önde gelen edebiyatçılarını da fotoğrafladı. Bu fotoğraflar geçtiğimiz yıl Doğuş Grubu’nun Ara Güler’le işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nde ‘Bir Avuç Güzel İnsan’ adlı özel sergide sanatseverlerle buluşmuştu.

Ara Güler ve edebiyatçı dostlarının hikayesi belgesele dönüştü.

O özel serginin hikayesi aynı adlı bir belgesele dönüştü. Yönetmenliğini ve kurgusunu Cihan Çekiç’in yaptığı ilk gösterimi Yapı Kredi Bomonti Ada’da yer alan Ara Güler Müzesi’nde yapıldı. Sergide portreleriyle yer alan dostları Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Karin Karakaşlı, Mario Levi belgeselde Ara Güler’i anlatıyor. Belgesel Puhutv’de ücretsiz olarak izlenebilir.

‘İSİMLERİN ŞEHRİ İSTANBUL’ GALATAPORT’TA



Binlerce yıl öncesinden bu yana uygarlıklara ev sahipliği yapan şehr-i İstanbul. Karaköy’ün doğal dokusu içinde İstanbul boğazının kenarında bir kültür sanat vahası Galataport İstanbul. O vahanın içine yerleştirilmiş İstanbul’un 8 bin yıllık tarihinden ilham alarak yapılmış ‘İsimlerin Şehri İstanbul’ eseri. Sanatçı Ahmet Güneştekin 2 yıllık bir çalışmayla hazırladığı ‘İsimlerin Şehri İstanbul’ eserini İstanbul’da görücüye çıkardı.

8 bin yıllık tarihten ilham alan eser

Sanatçının 2500 metrekarelik bir alan için çalıştığı enstalasyonda hem şehrin tarih boyunca sahip olduğu adlar hem de zeminde 4 imparatorluk dönemine ait sikke buluntularından işler yer alıyor. ‘İsimlerin Şehri İstanbul’ enstalasyonu Galataport Meydanı’nda ziyaret edilebilir.

3. BURSA FOTOĞRAFÇILAR MARATONU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU





Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle 3. Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nun ödül töreni ve sergi açılışı Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı.

BUFSAD işbirliği ve TFSF desteğiyle düzenlenen ve Küratörlüğünü Fahrettin Beceren'in yaptığı maratonda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Alper Bilsel, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve BUFSAD Başkan Yardımcısı Alper Keskin, Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Aziz Elbas, Gelişim Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Özlem Tuğçe Keleş, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş, FOTOGEN Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Çöplü'den oluşan kurul yarışmada dereceye giren eserleri belirledi.

Yapılan değerlendirmede, maratona Uşak’tan katılan Ufuk Turpcan birinci olarak, altın madalya ile 15 bin TL’lik para ödülünü almaya hak kazandı. Maratona İstanbul’dan katılan Adem Türkel gümüş madalya ve 12 bin TL, Kayseri’den katılan İsmail Taşgeldi de bronz madalya ve 10 bin TL para ödülü kazandı. Mansiyona değer görülen Fatih Bayçora, Mert İsmail Şanal ve Muhammet Musab Gümüş ile Jüri Özel Ödülü’ne değer görülen Arif Miletli de 5000’er TL para ödülü almaya hak kazandı.

Sergilemeye değer görülen 43 eserin sahibi de 1000’er TL para ödülü almaya hak kazandı.

Düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan;

‘Bursa bir çok özelliği ile ön plana çıkan bir şehirdir. Ulusal ve uluslararası pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Pek çok etkinlik ve yarışmalar düzenliyoruz. Cuma günü tanıttığımız Dede Korkut kitabı günlerdir gündemden düşmüyor. Bu yıl 3'ncüsünü düzenlediğimiz fotoğraf maratonun ödül töreni için bir araya geldik. Bursa ağırlıklı olmak üzere pek çok ilinde aralarında olduğu 19 şehirden 300 fotoğrafçı başvurdu. Toplam 100 bin lira ödül verdiğimiz yarışmamızın katılımcılarını tebrik ediyorum’ dedi.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, “Bursa, 4 mevsimin ışığıyla bence Türkiye'deki en özel kentlerinden bir tanesidir. Türkiye'deki önemli bir fotoğraf etkinliğinin başkentidir” diyerek fotoğrafçıları önümüzdeki senelerde de Bursa’ya gelme konusunda teşvik etti.

Düzenlenen törenin devamında dereceye giren yarışmacılar ödüllerini alarak, fotoğraflarını tanıtma fırsatı buldular.

ROBBİE WİLLİAMS TÜRKİYE’YE GELİYOR



25 yıllık solo kariyerinde 13 albüm, dünya çapında 85 milyon albüm satışı, unutulmaz şarkılar. 49 yaşındaki İngiliz şarkıcı Robbie Williams 17 Ağustos’ta ilk kez Türkiye’ye geliyor. Şarkıcı Bodrum’da bir otelde vereceği konserde hayranlarıyla buluşacak. Robbie’nin hikayesi birkaç okul piyesi ve amatör müzikallerle başlamış. Gazetede gördüğü müzik grubu ilanı üzerine unutulmaz Take That Grubu’na üye oldu. 1995’te gruptan ayrılarak solo kariyerine başladı. Angels, Rock DJ, She is The One, Eternity, Feel gibi onlarca hite imza attı. Angel isimli şarkısı 2005 yılında BRİT Ödülleri’nde halk oylaması sonucu son 25 yılın en iyi şarkısı seçildi. 6 albümü Birleşik Krallık’ta en çok satan 100 albüm içerisine girdi. 2010 yılında babası Türk annesi Amerikalı Ayda Field ile dünya evine girdi. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftin Thedora, Charlton, Colette, Beau adında dört çocuğu var.

ALİ BOROVALI’DAN ‘TÜKENMEZ UMUT MAVİSİ’ SERGİSİ



Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi, Ali Borovalı’nın “Tükenmez Umut Mavisi” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Mavinin insana hissettirdiği farklı duyguları bir arada buluşturan sergi, 19 Kasım tarihine kadar izlenime açık kalacak.

Küratörlüğünü Engin Özendes’in üstlendiği serginin açılışına, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, fotoğraf sanatçısı Ali Borovalı, Engin Özendes, fotoğraf sanatçıları ve tutkunları katıldı.

Yeşil Bursa’da mavi bir sergi yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren fotoğraf sanatçısı Ali Borovalı, farklı ruh hallerini anlatan maviyi, fotoğraflarla yansıtmaya çalıştığını söyledi. Borovalı, “Mavi, özgürlüğümüz, içine doğduğumuz, soluduğumuz, varlığımızı çevreleyen ince hava. Denizler mavi, gökyüzü mavi, en duru en saf haliyle çekici bir hiçlik mavisi. Uzaktaki dağlar, ufuklar, en derinler hayalperest bir mavi. Havaya, suya dağılan ışığın yolda bıraktığı derin iz. Yalnızlığın, arzunun, ulaşamamanın, oranın buradan görünüşünün, bulunamadığımız o yerin masalsı rengi mavi. Yaşamla en ince ama en güçlü bağımız, tükenmez umut mavisi. İşte insana farklı duygular yaşatan maviyi, fotoğraflarla yansıtmak istedim. Serginin açılışında emeği geçen, destek veren herkese teşekkürler” şeklinde konuştu.

Dünyanın çeşitli kentlerinde, günün mavi saatlerinde farklı tekniklerle çekilmiş 33 fotoğrafın yer aldığı sergi, 19 Kasım tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nde izlenime açık kalacak.

SOPRANO GÜNAY ACAR ANTİK ARYALARI DOĞU SAZLARI İLE YORUMLADI

Farklı tarzlarda da şarkılar seslendiren, müzik dünyasının perde arkasındaki güçlü isimlerinden Soprano Günay Acar DMC Müzik “Ancient Arias with Turkish Instruments” (Türk Enstrümanları ile Antik Aryalar) adındaki yeni albümünü tüm dijital platformlarda yayımladı.

Albümde yer alan Barok dönemine ait eserlerden ve şarkılara eşlik eden, Barok Döneme denk gelen Klasik dönem, Neoklasik dönem ve Romantik dönemi kapsayan çeşitli doğu enstrümanları kullanıldı. Müzikal estetiğe büyük önem verilen albümdeki tüm eserlerin düzenlemesi besteci Oğuzhan Balcı tarafından yapıldı. Bu hali ile Dünya da bir ilk olarak yorumlandığını da söyleyebiliriz.. Dünden bugüne müzik yolculuğuna çıkaran Günay Acar, albümünün ilk video klibini "Amarilli" adlı parçaya çekti. Geçmişi 1930"a dayanan Ortaköy Yahudi yetimhanesinde bir günde gerçekleşen çekimlerde klip yönetmenliğini İzzet Başlak, imaj fotoğraf çekimlerini Bora Gökhan yaptı.