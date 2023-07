Gerçek vicdanı yakalamak için insan ebedi özüne odaklanarak tekâmülsel ve değişim tekniklerini uygulamalıdır. O zaman ebedi özdeki varoluşsal vicdan doğmaya başlar ve gerçek vicdan ortaya çıkar.

Gerçek ve saf vicdana erişmek için bireyin mücadele etmesi değil, tekamül etmesi gerekir. Herkesin doğduğu anda vicdanı aktiftir ama bu vicdan tekâmülsel tekniklerle beslenmelidir. Tekâmül etmeye başlayınca vicdan gelişmeye başlar. Vicdan terimi, "var olmak" kökünden gelir ve evrensel doğrularla çalışır. Evrensel doğrulara göre hareket eden insan, içindeki varoluşsal vicdanı aktifleştirir.

Varoluşsal vicdan sayesinde insan var olur ve var eder. Vicdan gereklidir, varoluşsal vicdanda içsel bir güç vardır. Birey varoluşsal vicdan sayesinde suçluluk duygusundan özgürleşerek, doğru ve yanlış ikiliğinden özgürleşir. İç dünya aydınlanır ve arınır. Bütün eski inançlar devrilir ve yepyeni bir bilgelik doğar.

Dünya Değişim Akademisi'nde uygulanan "Suçluluk Duygusundan Özgürleşme Sanatı" Değişim Programı sayesinde hür bir vicdan ortaya çıkar ve dünyevi vicdanı kuşatan tüm inançlardan özgürleşilir. Gerçem vicdan, ortalığı aydınlatır ve birey aydınlanır.

"Suçluluk Duygusundan Özgürleşme Sanatı " Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada varoluşsal, gerçek vicdana nasıl ulaşılabileceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Vicdanın iç sesi sayesinde birey eylemlerinde ezbere yönelmez çünkü doğal davranır. Tekâmül ve değişim teknikleri sayesinde özde bir aktifleşme oluşur, birey iç sesine yönelerek eylemlerini icra eder. Böylece insan daha canlı, aktif ve işlevsel olur.

Bireysel varoluşsal vicdanın kaynağı, insan bedeninde bulunan ebedi, bilinçli, ruhi varlıktır. Bireysel vicdan varoluşsal vicdanla beraber çalışır ve kişiyi doğru eylemlere yöneltir.

Ebedi özden yükselen varoluşsal vicdan sesi bir klavuzdur ve bu ses ancak ve ancak değişimle gerçekleşir. Mutlak doğruya ulaşılır ve insan yanlış yapmaktan özgürleşir. Varoluşsal vicdan, doğuştan herkeste vardır ve değişim sayesinde de gerçek vicdan şekillenerek, bireyi yanlış yapmaktan korur. Böylece suçluluk duygusundan özgürleşilerek, evrensel doğrular ortaya çıkar.

Mutlu değişimler...