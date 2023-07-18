İlçede kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla gittikleri yaylada, 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 24 kişi için anma programı düzenlendi.

İlçe merkezindeki Belediye Parkı'ndaki programda, protokol üyeleri ile şehitlerin isimlerinin yazıldığı dövizleri taşıyan ilçe sakinleri, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Programda konuşan Kaymakam Onur Alimoğlu, Bahçesaray'da 30 yıl önce yaşanan acının tarifinin mümkün olmadığını söyledi.

Sündüs Yaylası'nda 24 kişinin hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini anımsatan Alimoğlu, şunları kaydetti:

"Masumların ve mazlumların canına kıymak, dilleri küfürsüz elleri silahsız hiçbir tehdit barındırmayan akıllara ve vicdanlara sığmayacak bir şekilde güçsüzleri katletmek insanlıktan nasibini almamış, her daim hainliği tercih etmiş PKK terör örgütünün sıradanlaşmış ve bir o kadar da lanetlenmiş alçaklıklarından sadece bir örnektir. Aklını, ruhunu ve vicdanını şeytana satmış bu örgüt hangi alçaklığın peşinde koşarsa koşsun, hangi hainliği hayata geçirirse geçirsin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Bizler imanımızla kararlılığımızla hiçbir zaman ülkemizi, devletimizi ve milletimizi böldürtmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ecdadımızın mirasına, çocuklarımızın geleceğine Türkiye'mizin yüzyılına sahip çıkacağız."

Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahattin Samsa ise Sündüs katliamında annesi Huri Samsa ve akrabalarını kaybettiğini aktardı.

Yakınlarının acısının ilk günkü sıcaklığını koruduğunu anlatan Samsa, şöyle konuştu:

"Hepsini bir çadıra toplayarak hunharca şehit ettiler. Bir anne evladını 9 ay karnında taşır, büyütür. Annemin fedakarlığına karşı bir evlat olarak görevimi yapamadım. Keşke bir müddet daha yaşasaydı, fedakarlıklarını ödeyebilseydim. Herkes için bu geçerli. Cani insanlar annemizi elimizden aldılar. Bu tür terör belalarını bertaraf etmek için birlik ve beraberliğimizi daim etmemiz gerekiyor. Asla zalimlerin yanında yer almadık. Geçmişimize sahip çıkmamız lazım. Bu tür eylemleri gerçekleştiren canileri her zaman anlatmamız gerekir. Geçmişimize sahip çıkmamamız lazım."

Konuşmaların ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezinden Sündüz Şehitliği'ne kadar yürüyen şehit yakınları, burada dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona eren programa, Bahçesaray Belediye Başkan Vekili Ramazan Takmaz, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Ziyaeddin Bolat, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve ilçe sakinleri katıldı.

AA