VAN AA- İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında proje hazırlandı.

Bu kapsamda, ilçedeki üç aile destek merkezinde görevli 6 usta öğretici ile 60 kadın kursiyer, 6-15 yaş aralığındaki çocuklar için tişört üretimine başladı.

Belediye tarafından temin edilen malzemelerle belirlenen bedenlerde tişörtleri diken kursiyerler, hem projeye destek sağladı hem de eğitimlerde öğrendikleri bilgileri uygulayarak kendilerini geliştirdi.

Kadın kursiyerlerin 75 gün süren çalışması sonucu dikilen tişörtlerin, belediye görevlileri tarafından kentteki okullarda eğitim gören öğrencilere dağıtımına başlandı.

Tişörtlerin dağıtımının 19 Mayıs'a kadar tamamlanarak 100 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, AA muhabirine, Cumhuriyetin 100. yılında anlamlı bir çalışmaya imza atmak istediklerini, bu nedenle projeyi önemsediklerini söyledi.

Kadınların ADEM'de diktiği tişörtlerin paketlendikten sonra okullara ulaştırıldığını belirten Aydın, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğrencimize tişört dağıtıyoruz. Dağıtıma 23 Nisan'da başladık.19 Mayıs'a kadar dağıtım devam edecek. Cumhuriyetimizin 100. yılını öğrencilerimize hatırlatmak ve milli günümüzü onların evlerine taşımak istedik. Proje sayesinde tüm öğrencilerimize ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.