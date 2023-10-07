Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Engelli bir vatandaş kelepçelenerek gözaltına alındı" şeklindeki haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapıldığı bildirildi.

Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekibin, Beşyol Meydanı istikametinde devriye görevi yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sırada, kimliği sonradan öğrenilen 2001 doğumlu M.P, saldırgan tavırlar sergileyerek ekip aracına ve personele elindeki şişeyle vurması ve sözlü uyarılara rağmen saldırgan tavırlarına devam ederek çevreye ve kendine zarar vermeye devam etmesi üzerine ekip aracına bindirilmiş, kademeli şekilde zor kullanılarak, kelepçe takılarak muhafaza altına alınmıştır. Herhangi bir emniyet birimine getirilmeden direkt hastaneye götürülmüş ve irtibat kurulan ailesiyle buluşması sağlanmıştır. Yapılan araştırma sonucu şahsın yüzde 75 zihinsel engelli olduğu anlaşılmış, konuya gerekli hassasiyet gösterilerek tedavi işlemleri tamamlanmıştır. Sakinleştirilmesi sağlanarak darp/cebir ve sağlık raporu alınmıştır. Engelli şahsın emniyet personel ve araçlarına saldırmasını azmettirenin olup olmadığı ve personelimizin zor kullanma sınırını aşıp aşmadığı ile ilgili olarak adli ve idari tahkikata başlanılmıştır."