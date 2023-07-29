Haber: Beyza Betül Cihan

Son yapılan araştırmalara göre, zayıflama amaçlı kullanılan bazı iğnelerin kanser riskini artırabileceği belirtiliyor.

Kilo verme sürecini hızlandırmak ve kilo kaybını kolaylaştırmak amacıyla tercih edilen zayıflama iğneleri, içerdikleri bazı bileşenler nedeniyle tehlikeli olabiliyor. Uzmanlar, bu iğnelerin kanserle ilişkili olabilecek etkenleri içerdiğine dikkat çekiyor.

Araştırmalarda, bazı zayıflama iğnelerinin içeriğinde kanserojen madde olarak bilinen kimyasalların bulunduğu tespit edildi. Bu kimyasalların düzenli ve uzun süreli kullanımının, kanser riskini artırabileceği konusunda ciddi şüpheler mevcut.

Zayıflama iğnelerinin kullanımının yaygınlaşması ve hızla artması nedeniyle uzmanlar, halkı bu tür iğneleri kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sağlığını riske atmamak için zayıflama sürecinde doğal ve sağlıklı yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve uzman hekimler tarafından önerilen yöntemlerin kilo verme sürecinde daha güvenli ve etkili sonuçlar sunabileceği belirtiliyor. Zayıflama iğneleri gibi hızlı çözümlerin uzun dönemde sağlık açısından olumsuz etkileri olabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, halkın sağlığını korumak adına kilo verme konusunda yanıltıcı ve zararlı yöntemlere itibar etmemesi gerektiğini sözlerine ekliyor. Düzenli bir yaşam tarzı ve sağlıklı alışkanlıkların, kilo yönetimi ve genel sağlık açısından daha kalıcı ve güvenli sonuçlar sunduğu unutulmamalıdır.