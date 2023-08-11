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Radyofrekans nedir?

Yaş ilerledikçe derinin altındaki yağ dokusu azalıyor, yer çekimi nedeniyle gevşek dokuda sarkmalar oluşuyor. Ayrıca derinin orta tabakası olan dermisteki kolojen ve elastin lif miktarının düşmesi, ciltteki gerginlik ve elastikiyeti azaltıyor. Yaşlanma süresince sarkmalar yüz bölgesiyle sınırlı kalmayıp kol, göğüs, karın, bacak, sırt ve iç bacak bölgesinde de aynı şekilde görülebiliyor.

Radyofrekans ile bölgesel incelme de ısı yardımıyla yağların parçalanması ve aktivasyonu arttırılmış lenf sistemiyle bu yağların vücuttan atılması şeklinde gerçekleşir. Radyofrekans ile bölgesel zayıflama da, kurtulması oldukça güç olabilen lokalize yağlardan kurtulmada oldukça başarılı bir yaklaşımdır.

Radyofrekans tam da bu sorunlar için geliştirilmiş, özel bir elektro terapi cihazı. Lokal kilo problemlerinin en etkili tedavi yöntemlerinden olan radyofrekans, vücudun ideal formuna kavuşmasında oldukça etkili. Bölgesel sıkılaşma, kol ve karın sarkmalarında toparlama ve selülit tedavisi gibi sorunlarda başarılı sonuçların alınmasını sağlayan Radyofrekans ile tedavi yönteminde, kişilerin yorulmadan güçlü kaslara ve fit bir vücuda sahip olması sağlanıyor.

Radyofrekans ile sıkılaşmak

Radyofrekans ile selülitin giderilmesi, zayıflamış liflerin bağlayıcı dokularının yenilenip onarılması mümkün oluyor. Uygulama bağ doku aktivitesini arttırarak, kolajen ve elastin üretimini hızlandırıyor. Kan dolaşımını protein sentezini arttırıp hücre metabolizmasını hızlandırarak cilt yapısını yeniliyor. Böylece hücre içinde sağlanan iyileşme ve aktifleşme selülitli bölgedeki dokuların yeniden normal cilt dokusuna kavuşmasına, cildin sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Diyatermi odaklı RF teknolojisi ile yüzeysel cilt dokusuna zarar verilmeden ısı yardımı ile şekillenme sağlanır. Cilt altında deforme olmuş yağ dokusu eritilir, bölgenin kan akışını düzenlenir. Selülitteki bozulan kas yapısı ise diyatermi konstrafjksiyon teknolojisi ile tedavi edilir.

Bölgesel incelme tedaviler için özel tasarlanmış odaklı başlıklar sistemine sahip cihazlar sayesinde yağ patlatma etkisi ile bölgesel incelmeyi sağlar. Aynı zamanda bölgede eritilen yağların lenfatik yolla atılması için bölgesel lenf yollarını uyaran yüksek yoğunluklu enerji akımı içerir.

Sarkma tedavisinde, sadece yağ dokusunu eritmeyip aynı zamanda cilt altı kan dolaşımını düzenleyen ve yeni kolejen oluşumunu sağlayan bir yöntem olduğu için, özellikle cerrahi tedavi olanağının düşük olduğu kol-iç bacak gibi bölgelerde maksimum toparlanma sağlar.

Neden Radyofrekans?

Uzman Estetisyen Ece Karabulut, uygulamanın bu kadar popülerleşmesinin nedenini ise şöyle anlatıyor: “Radyofrekans ile tedavi, ağrısız, acısız ve ameliyatsız bir uygulama. Vücudun ihtiyacına göre 6-12 seans arası uygulanabiliyor. Beslenme ve su içimi ile desteklendiğinde yaklaşık 3-12 cm arası incelme sağlıyor. Sıkılaşma ve incelme etkisinin yanı sıra gençleşmeyi destekleyen gözle görülür etkiler bulundurması da bu uygulamayı cazip kılan özelliklerden…”