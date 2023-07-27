ANKARA AA- CNN'nin haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Voyager 1 ve 2" uzay araçlarıyla 1977 yılında gönderdiği insanlık tarihinin ilk yıldızlar arası mesajı olan bu kayıtlar, 59 farklı dilde selamlama mesajının yanı sıra Dünya'ya ait 115 görüntü içeriyor.

1996'da hayatını kaybeden astronom Carl Sagan ve eşi Ann Druyan tarafından kaydedilen NASA'nın "Voyager Altın Kayıtları"nın bir kopyası New York'ta açık artırmaya çıkarılıyor.

Satışa çıkarılan kayıtların 400 bin ila 600 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

El yazısıyla hazırlanan etiketlerle orijinal kutularında duran plaklardan ilki, Birleşmiş Milletler (BM) delegelerinin konuşmaları ile dünya genelinden çeşitli sesleri, ikincisi ise dünyanın çeşitli kültürlerine ait müzikleri içeriyor.

Söz konusu kayıtların bakırdan yapılmış ve altın kaplamalı 8 kopyasından ikisi uzaya gönderilirken, her bir plağın kapağında güneşin konumunu gösteren semboller ile plağın nasıl kullanılacağı hakkında talimatlar bulunuyor.

NASA'nın "Voyager 1 ve 2" uzay araçları, Voyager 2'nin ek finansmanıyla 1986'da Uranüs'ün ve 1989'da Neptün'ün yakınından geçmesini sağlayacak nadir bir gezegen hizalanmasından yararlanmak için 1977'de fırlatılmıştı.

Her iki uzay aracı da Jüpiter, Satürn ve yıldızlar arası uzay keşiflerine katılmış ve detaylı görüntüler çekmişti. "Voyager 1 ve 2", hala Dünya'ya bilgi sağlamaya devam ediyor.